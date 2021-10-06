"Через 10 метров – съезд в направлении Донецка", – сказал бездушный голос навигатора. Автобус миновал города, села, часто заброшенные дома, блок-посты и немолоченные черные подсолнухи. Финал путешествия-Нью-Йорк, о котором активно заговорили в июле 2021 года.

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На ландшафтах не видно терриконов, с которыми традиционно ассоциируется этот регион. Виднеются только градирни – башни для охлаждения воды.

Справка. Поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области возник в XIX веке. Его основали немцы-меннониты – представители христианского протестантского движения. В 1951 году советская власть переименовала населенный пункт в Новгородское. Историческое название городок вернул только в июле 2021 года.

Говорить о правдивых названиях и именах

В автобусе "Львов – Нью-Йорк" пластуны из Краматорска поют песни "Пикардийской терции". Как выяснилось, "Пласт" существует там с 1997 года.

Все направлялись в Нью-Йорк, где украинские писатели, журналисты и музыканты говорили с местными жителями о настоящей истории, которую у нас украли. Об истинных именах, которые забрал Советский Союз.

Вдоль дверей нью-йоркского Дома культуры баннеры фестиваля. Напротив – парк и фонтан, Аллея писателей. В фое играют скрипачки камерного оркестра "Виола".



Скрипачки открыли фестиваль / Фото 24 канала

Создать фестиваль решила писательница со Львова Виктория Амелина. Именно она стала благодетельницей и главным организатором события. Виктория встречает всех и приглашает на кофепитие от ветеранского хаба "Поруч".



Виктория Амелина создала Нью-Йоркский литературный фестиваль / Фото 24 канала

До линии разграничения чрезвычайно близко. Однако Виктория рассказала, что никогда не чувствовала себя в большей безопасности, чем в Нью-Йорке в Донецкой области, потому что вокруг – свои.

Здесь те, кто живет рядом с войной, но не отчаялся и пришел слушать украинскую и мировую поэзию. Те, кто никогда не доезжал даже до Полтавы, но вдруг рискнул поехать в Нью-Йорк на Донбассе. Те, кто добился того, чтобы Нью-Йорк снова назывался Нью-Йорком, а не"пгт Новгородское",

– объяснила писательница.

"Знаете, на свете нет абсолютно безопасных мест – это лишь иллюзия, которую мы, люди, порой питаем. Просто есть места, где тебя в случае чего прикроют или простят. Это и называется Дом. В этом смысле, в Нью-Йорке – я дома. В обоих Нью-Йорках", – добавила она.

Не Донбасс

Начали фестиваль с лекции об истории Донетчины историка и писательницы из Донецка Елены Стяжкиной. По ее словам, регион несправедливо ассоциируют только с полезными ископаемыми и производством.

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"Мы не должны называть себя Донбассом. Мы не должны позволять другим так называть себя. Это очень опасная история. Это очень неправдивая история. Это история о полезных ископаемых, а не людях и регионе", – подчеркнула Стяжкина.



Фестиваль состоялся 2 – 3 октября / Фото 24 канала

Она объяснила, что, например, Краматорск не является городом шахтеров, а Константиновка – это город, где делают стекло, Нью-Йорк – фенольный городок.

"Война у нас идет в Украине везде. Регионы, которые пострадали, – это Донетчина и Луганщина. Они отличаются между собой. Это разные истории, и заслуживаем того, чтобы их видели", – сказала историк.

Следующими в программе были поэтические марафоны, разговоры о локальных медиа, о литературе и войне. О памяти говорила и Сталина Чубенко – мама 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, которого расстреляли оккупанты.

Участники НЛФ-2021 / Фото 24 канала

В целом участие в мероприятиях приняли: Галина Крук, Тамара Гориха Зерня, Виктория Амелина, Светлана Поваляева, Елена Стяжкина, Татьяна Пилипец, Ольга Герасимьюк, Руслан Горовой, Галина Вдовиченко, Елена Гусейнова, Алексей Чупа, Саша Дерманский, Сергей Гридин, Ольга Поворозник и другие.

Нью-йоркские выпускники получат образовательное путешествие

Одиннадцатиклассники Нью-Йорка ждали вечера, так как именно тогда объявили победителей конкурса эссе, в котором они принимали участие. Организаторы определили 5 победителей и 2 лауреатов спецноминаций. Они плакали, смеялись, обнимались и фотографировались с подарками. Однако главным вознаграждением для них станет образовательное путешествие в Киев и Львов.



Участники и победители конкурса эссе / Фото 24 канала

Писательница Галина Вдовиченко рассказала, как дети реагировали на победу. Отметила, что не ожидала такой реакции от них.

Одна из победительниц конкурса эссе сказала фразу, которая меня поразила: "Я не могла поверить, что вы приедете". Она не могла поверить, что это действительно произойдет в таком формате,

– рассказала Вдовиченко.

Писательница добавила, что для участников конкурса – это мощный толчок, чтобы поверить в свои возможности. Несколько месяцев назад казалось, что нереально создать фестиваль, но все получилось.

"Это пример для каждого человека, особенно молодого, что он тоже может. Только нужно поверить в себя. Написала или написал эссе, и оно победило, его отметили, о нем так хорошо отзываются. Я только представляю, что это значит для старшеклассника, для человека, который только начинает свой путь", – добавила писательница.

Для детей приготовили отдельную программу / Фото 24 канала

Отдельно подготовили программу для самых маленьких. Галина Вдовиченко отметила, что с ними легко, поскольку дети раскрепощены и искренни. Они слушали истории от писателей, рисовали и играли.

Завершили программу 2 октября выступлениями групп "Очеретяний кіт" и Colors trio.



Группа "Очеретяний кіт" / Фото 24 канала

"Говорит, что обстрелы ежедневно"

В воскресенье, 3 октября, фестиваль начался с фортепианных импровизаций и кофе. На первой лекции Любовь Пилипенко, Павел Кириленко, Юлия Костюнина, Василий Чинчик, Ольга Герасимьюк, Елена Стяжкина и Сергей Жадан говорили о Донетчине и Нью-Йорке в мировом контексте.

Одна из местных жительниц гуляет возле Дома культуры, представляется Верой Николаевной. Она рассказала, что город хороший, однако все было лучше, когда работал фенольный завод.



Дом культуры "Фенольный" / Фото 24 канала

"После переименования ничего не изменилось. Дороги очень плохие. Ребенка в детский сад вести – дорога очень плохая. Я старая, споткнусь. Вот почему бы не сделать хорошую дорогу, хотя очень много людей ходят этой дорогой. Весь город. Хорошо было бы обратить на это внимание. Хоть мы теперь и Нью-Йорк, но толковых изменений не вижу", – по-русски рассказала женщина.

"Вода у нас часто только почасово бывает. Она воняет. Пить невозможно. Я ее кипячу", – добавила женщина.

По ее словам, улицу Стахановскую, что на окраине Нью-Йорка, постоянно обстреливают.

У меня соседка ездит туда. Там собака у нее, садик и огород. Говорит, что обстрелы ежедневно. Кто живет там, то им очень тяжело морально. Не знают, прятаться ли в подвал, или еще куда-то бежать. Засыпает дома. А так мы тут в центре живем. До нас, Слава Богу, не доходит. У нас все хорошо,

– сказала жительница Нью-Йорка.

Вера Николаевна отметила, что счастлива, потому что здесь есть фестиваль. Ее поселку такого не хватало.

"Мне очень нравится. Почаще бы такое. Раньше был день города. Как хорошо было. И концерты, выступления – многообразие. Сейчас люди от этого всего отвыкли. Они сидят дома. Сыграл роль и карантин", – говорит женщина.

Какой Нью-Йорк сегодня

Продолжались чтения и разговоры. Военные приготовили кулеш и угощали всех желающих перед Домом культуры.



Военные угощали супом / Фото 24 канала

Кристина Шевченко из общественной организации "Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка" собрала всех желающих, чтобы показать, каким является поселок сейчас, как выглядят его улицы, и рассказать об истории.



Кристина Шевченко / Фото 24 канала

Прошли мимо сооружений, которые еще в XIX веке построили основатели немцы-меннониты. Нью-Йорк известен производством фенола. В воздухе – запах именно этого соединения. Он похож на бензин.

По дороге к фенольному заводу миновали железнодорожную станцию городка – "Фенольная". К слову, она последняя здесь, куда еще ездят поезда. Дальше – серая зона и оккупанты.



Железная дорога Нью-Йорка / Фото 24 канала



Станция "Фенольная" / Фото 24 канала

На фасаде завода – мозаика "Помним прошлое, двигаемся в будущее". О фенольном заводе рассказал его сотрудник Дмитрий. Отметил, что 3 поколения его семьи связали жизнь именно с этим фенольным заводом. По его словам, здесь работают примерно 400 человек, а в целом предприятие функционирует на 40% от своей мощности, поэтому оно убыточное. Экспортируют продукцию в Польшу, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Францию.



Дмитрий работает на фенольном заводе / Фото 24 канала



Мозаика на фасаде завода / Фото 24 канала

Перед заводом заправка с надписью Нью-Йорк. Сюда приезжали и приезжают фотографироваться. Интересно, что она появилась еще в 1990 годах.

Выходим на мост, раскрашенный в сине-желтые цвета. Кристина сказала, что раскрасили его именно украинские военные.



Заправка появилась еще в 1990 годах / Фото 24 канала

Подходим к улице Садовой. Как отметила Кристина, когда-то она называлась Гардерштрасе. В ее начале – отреставрированный Дом начала ХХ века. Здесь обустроили историко-культурный центр Нью-Йорка. Внутри есть старые карты города. Сохранилась и оригинальная старая черепица с надписями, которые удостоверяют город, где ее изготовили, – Нью-Йорк.



Историко-культурный центр Нью-Йорка / Фото 24 канала

Серая зона, Горловка и терриконы

По дороге встречаем местного жителя. Мужчина показал место, где недавно оккупанты сбросили мины. На Садовой разрушены дома. Мы свернули по тропинке, которая круто взбирается вверх. Она поросла травой и кустарниками.

До 2014 года у местных одиннадцатиклассников тоже была традиция ходить сюда после выпускного и смотреть на пейзаж Горловки и восход солнца, как символ надежды в предстоящем дне. Мы поднялись на холм. Здесь видна серая зона, терриконы и многоэтажные дома временно оккупированной Горловки.

Вид на Нью-Йорк и оккупированную Горловку / Фото 24 канала

Панорама Нью-Йорка тревожная. Предприятия, инфраструктура, старые архитектурные памятники выныривают из зелени.

Чуточку выше – старое немецкое кладбище. Кристина Шевченко отметила, что его даже нет на картах. Однако местные приходят сюда убирать. Один памятник даже удалось отреставрировать.

Будет ли фестиваль в 2022 году

Возвращаемся к Дому культуры на финальные события фестиваля. Завершили 3 октября выступления Сергея Жадана и Марка Токаря, группы "Линия Маннергейма". Однако последней песней, которая прозвучала в зале, был гимн Украины.



Сергей Жадан и Марк Токар / Фото 24 канала



Выступление группы "Линия Маннергейма" / Фото 24 канала

Соорганизатор Нью-Йоркского литературного фестиваля Александра Папина рассказала, что фестиваль планируют провести и в 2022 году.

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"Такие события сделают этот городок видимым. Видимым для всей Украины или даже для мира. Это дает возможность потом, когда люди узнают, больше говорить о проблемах, которые здесь есть. И проблемах, которые и касаются войны", – отметила организатор.



Закрытие фестиваля / Фото 24 канала

Виктория Амелина призналась, что она счастлива после фестиваля.

"Я объясняю нью-йоркцам так: "Канны – тоже небольшой городок, большим делает его фестиваль. Я хочу, чтобы идея НЛФ жила, чтобы ее передавали из рук в руки, как вифлеемский огонь на Пасху. Будет ли НЛФ-2022? Да, будет. Надо ли тут что-то добавлять? Я уже продумываю программу и логистику", – подытожила писательница.