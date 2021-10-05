Одним из главных организаторов Нью-Йоркского литературного фестиваля стала журналистка и культурный менеджер Александра Папина. Она отметила, что необходимо не потерять человеческий интерес, который возник в Нью-Йорк.

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Может ли фестиваль повлиять на город

По словам Папиной, события сделают городок видимым для Украины и даже мира. Это даст возможность говорить о проблемах, которые здесь есть.

"Это работает очень просто. Например, кофейня, куда ходили писатели. Бизнесмены очень довольны, потому что заработали больше, чем обычно. Не каждого для них по 30 или 50 человек ест. Они тоже говорят: "Делайте это каждый год". Люди хотят зарабатывать", – объясняет организатор.

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Она рассказала, что когда регулярно что-то происходит, то будут появляться дополнительные рабочие места, хорошие дороги и хороший интернет. Организатор довольна количеством посетителей фестиваля.

"Понимаем, что это маленький поселок, у людей устоявшаяся жизнь. Хотя мне кажется, что все очень хорошо и было много людей", – рассказала Папина.

Она отмечает, что несмотря на расстояние до линии разграничения люди не боятся и живут спокойно, а дети ходят в школу. В сентябре 2021 года был большой обстрел, когда досталось и Нью-Йорку.

Стреляли по позициям. Это окрестности. Директор школы сказал, что все хорошо и дети пришли на уроки. Учения не сорвали, хотя обстрелы были громкими. Некоторые уже даже перестал прятаться. Постоянно бояться нельзя, потому что это отнимает много ресурса,

– рассказала Папина.

Она отметила, что за 8 лет все привыкли, что рядом война.

Не жить в режиме ожидания

Александра Папина с семьей до 2014 года жила в Горловке. После начала боевых действий они поехали к родственникам в Винницкую область. Планировали всего на несколько недель.

"Муж оставался, потому что его не отпускали с работы. Потом сказали определяться, куда ехать – Мариуполь, Краматорск или Павлоград. Он энергетик и у них офисы в тех городах. Выбрал Краматорск, потому что у нас там дальние родственники", – вспомнила организатор.



Пейзаж из Нью-Йорка на временно оккупированную Горловку / Фото 24 канала

Она рассказала, что постоянно надеялась вернуться, но после нескольких месяцев ожидания, уехала с мужем и вывезла все вещи из квартиры.

"Появилось понимание, что это надолго, а жить постоянно в режиме ожидания нельзя. Жизнь идет, дети растут и даже когда закончится война, то мы вернемся. Я в это верю. Мы можем вернуть Донецк и Горловку, но не вернем свою жизнь", – отмечает Папина.

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На такие мысли ее натолкнули дети, привыкшие жить в арендованных квартирах. Их постоянно предостерегали быть со всеми вещами очень осторожными.

Самой маленькой было 2 года, средней 4 и она просто на ужине спросила: "Мама, а это не наш дом?". И мне так как-то стало... Дом должен быть. Сказала ей, что стены и окна не наши, но наш дом там, где мы все вместе, где все счастливы и поддерживаем друг друга,

– сказала женщина.

По ее словам, с того момента дети начали ходить в новую школу, а она с мужем – работать и делать фестивали. В частности, Папина отметила, что вместе с львовским библиотекарем Татьяной Пилипец организовала пятый литературно-художественный фестиваль "Кальмиус" в Краматорске.

"Сейчас завершили фестиваль в Нью-Йорке. Выдохнем и будем планировать дальше. Думаю, что все будет хорошо и фестиваль будет жить", – добавила Папина.

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