Однією з головних організаторок Нью-Йоркського літературного фестивалю стала журналістка та культурна менеджерка Олександра Папіна. Вона зазначила, що необхідно не втратити людський інтерес, який виник до Нью-Йорка.

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Чи може фестиваль вплинути на місто

За словами Папіної, події зроблять містечко видимим для України та навіть світу. Це дасть можливість говорити проблеми, які тут є. Крім того, це можливість нагадати про війну.

"Це працює дуже просто. Наприклад, кав'ярня, куди ходили письменники. Бізнесмени дуже задоволені, бо заробили більше, ніж зазвичай. Не кожного для у них по 30 чи 50 людей їсть. Вони теж кажуть: "Робіть це щороку". Люди хочуть заробляти", – пояснює організаторка.

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Вона розповіла, що коли регулярно щось відбувається, то з'являтимуться додаткові робочі місця, хороші дороги та добрий інтернет. Організаторка задоволена кількістю відвідувачів фестивалю.

"Розуміємо, що це маленьке селище, у людей усталене життя. Хоча мені здається, що все дуже добре й було багато людей", – розповіла Папіна.

Вона наголошує, що попри відстань до лінії розмежування люди не бояться і живуть спокійно, а діти ходять до школи. У вересні 2021 року був великий обстріл, коли дісталось і Нью-Йорку.

Стріляли по позиціях. Це околиці. Директор школи сказав, що все добре й діти прийшли на уроки. Навчання не зірвали, хоча обстріли були гучними. Дехто вже навіть перестав ховатися. Постійно боятися не можна, бо це забирає багато ресурсу,

– розказала Папіна.

Вона зазначила, що за 8 років всі звикли, що поряд війна.

Не жити в режимі очікування

Олександра Папіна з родиною до 2014 року жила у Горлівці. Після початку бойових дій вони поїхали до родичів на Вінниччину. Планували лише на кілька тижнів.

"Чоловік залишався, бо його не відпускали з роботи. Потім сказали визначатися, куди їхати – Маріуполь, Краматорськ або Павлоград. Він енергетик і у них офіси у тих містах. Вибрав Краматорськ, бо у нас там далекі родичі", – пригадала організаторка.



Краєвид з Нью-Йорка на тимчасово окуповану Горлівку / Фото 24 каналу

Вона розповіла, що постійно сподівалася повернутися, але після кількох місяців чекання, поїхала з чоловіком й вивезла всі речі з квартири.

"З'явилося розуміння, що це надовго, а жити постійно в режимі очікування не можна. Життя іде, діти ростуть й навіть коли закінчиться війна, то ми повернемося. Я в це вірю. Ми можемо повернути Донецьк і Горлівку, але не повернемо своє життя", – наголошує Папіна.

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На такі думки її наштовхнули діти, які звикли жити в орендованих квартирах. Їх постійно застерігали бути зі всіма речами дуже обережними.

Найменшій було 2 роки, середній 4 і вона просто на вечері запитала: "Мамо, а це не наш дім?". І мені так якось стало... Дім має бути. Сказала їй, що стіни й вікна не наші, але наш дім там, де ми всі разом, де всі щасливі й підтримуємо один одного,

– сказала жінка.

За її словами, з того моменту діти почали ходити до нової школи, а вона з чоловіком – працювати й робити фестивалі. Зокрема, Папіна зазначила, що разом із львівською бібліотекаркою Тетяною Пилипець організувала п'ятий літературно-мистецький фестиваль "Кальміус" у Краматорську.

"Наразі завершили фестиваль у Нью-Йорку. Видихнемо й плануватимемо далі. Думаю, що все буде добре й фестиваль житиме", – додала Папіна.

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