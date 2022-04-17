Рубежное ровняют с землей: жуткое видео из Луганщины

Журналист и политический обозреватель Денис Казанский опубликовал жуткое видео последствий обстрелов российскими военными Рубежного Луганской области.

Известно, что оккупанты используют тяжелую артиллерию, чтобы сравнять город с землей.

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Они активно бьют по жилым домам. Как следствие, ежедневно умирает гражданское население, однако их количество сейчас невозможно посчитать.

В 2014 году за Рубежное уже происходили бои. "Теперь его жители могут сравнить: насколько бережно и аккуратно действовала тогда украинская армия и насколько озверела и кроваво воюет теперь Россия", – отметил Денис Казанский.

Смотрите видео из Рубежного:



Тогда Рубежное почти не пострадало от боевых действий. Однако теперь "российские освободители" перемалывают его в прах, не обращая внимания ни на какие жертвы.

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