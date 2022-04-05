По его словам, одним из трудных направлений является Рубежное. Там людей уже хоронят во дворах, передает 24 канал.

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Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах,

– говорит Гайдай.

Рубежное 4 апреля было одним из городов, где враг пытался пойти на штурм. Наши военные его остановили.

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