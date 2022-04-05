За його словами, одним з важких напрямків є Рубіжне. Там людей вже ховають у дворах, передає 24 канал.

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Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах,

– каже Гайдай.

Рубіжне 4 квітня було одним з міст, де ворог намагався піти на штурм. Наші військові його зупинили.

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