В результате этой атаки погиб человек. Такую информацию 3 апреля обнародовал Сергей Гайдай, глава областной военной администрации.

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Гайдай рассказал о раненых и спасенных

Кроме этого, он сообщил и о 3 раненых – это жители Лисичанска и Новодружеска. В то же время из-под завалов разрушенного жилья удалось спасти 4 человека.

Обратите внимание! Россияне сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной, в планах – наступление на Северодонецк. Впрочем, ВСУ не дают врагу продвинуться.

Трудные сутки в Луганской области

Глава ОВА уточнил, что за сутки оккупанты повредили 13 объектов в Луганской области, на 9 из них вспыхнул пожар. В результате вражеских обстрелов потерпели разрушения 3 многоэтажки и 6 частных домов.

Гайдай говорит, что враг бросает в бой людей без опыта: смотрите видео