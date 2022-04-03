Внаслідок цієї атаки загинула людина. Таку інформацію 3 квітня оприлюднив Сергій Гайдай, очільник обласної військової адміністрації.

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Гайдай розповів про поранених та врятованих

Крім цього, він повідомив й про 3 поранених – це мешканці Лисичанська та Новодружеська. Водночас з-під завалів зруйнованого житла вдалося врятувати 4 людей.

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Важка доба на Луганщині

Глава ОВА уточнив, що упродовж доби окупанти пошкодили 13 об'єктів на Луганщині, на 9 з них спалахнула пожежа. Внаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань 3 багатоповерхівки й 6 приватних будинків.

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