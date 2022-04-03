Про ситуацію на Луганщині розповів голова ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що плани окупантів – нездійсненні.

Раніше ЗСУ відбили 6 атак ворога в зоні ООС: окупанти зазнали суттєвих втрат

Наші захисники не дозволяють ворогу просунутись

Рубіжне та Попасна під українським прапором. Росіяни вже як місяць намагаються прорватися у цих містах, але тільки мають втрати. Наші захисники не дають ворогу просунутися,

– сказав Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що 2 квітня на лінії фронту на Луганщині та Донеччині українські військові відбили 6 атак росіян, знищили 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Росіяни "борються" з цивільним населенням

Росіяни продовжують без упину обстрілювати житлові квартали міст. Так одна з багатоповерхівок у Сєвєродонецьк, тричі за тиждень постраждала від ворожих снарядів.

Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає,

– додав Гайдай.

За 2 квітня найбільше руйнувань зазнали саме Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. У Сєвєродонецьку стались пожежі у 6 багатоповерхівках та магазині, у Рубіжному – у 5 будинках, у Лисичанську – у 2.

Зверніть увагу! У Луганській ОВА нагадують місцевим жителям – з регіону поки проводять евакуацію.

Через обстріли на Луганщині – пожежі / Відео Сергія Гайдая