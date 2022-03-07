Соответствующую информацию обнародовали по состоянию на 7 марта – на 12 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Над Киевом сбили два вражеских самолета

На Киевщине в первый день войны оккупанты убили детей

Украинские власти сообщили, что в Рубежовке сложная ситуация, ведь село находится во временной оккупации. Мирное население скрывается в укрытиях.

В первый день оккупации русские фашисты расстреляли двух детей и искалечили их отца. Происходят расстрелы мирного населения, оккупанты запрещают хоронить погибших,

– говорится в сообщении.

Орки цинично прячутся в домах людей, грабят их и не позволяют разводить костры и готовить еду.

"Русские свинособаки обустраивают огневые позиции во дворах, подвергая людей опасности. Есть сообщения об ограблении магазинов и АЗС", – сообщили местные власти.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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