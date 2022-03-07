Відповідну інформацію оприлюднили станом на 7 березня. Тобто на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Київщині у перший день війни окупанти вбили дітей

Українська влада повідомила, що в Рубежівці складна ситуація, адже село перебуває в тимчасовій окупації. Мирне населення переховується в укриттях.

В перший день окупації російські фашисти розстріляли двох дітей та скалічили їх батька. Відбуваються розстріли мирного населення, окупанти забороняють ховати загиблих,

– мовиться у повідомленні.

Орки цинічно ховаються у будинках людей, грабують їх та не дозволяють розводити багаття й готувати їжу.

"Російські свинособаки облаштовують вогневі позиції у дворах, наражаючи людей на небезпеку. Є повідомлення про пограбування магазинів та АЗС", – повідомила місцева влада.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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