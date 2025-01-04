Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Британии.

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Как решение сохранить процентную ставку повлияет на Россию

Так, 20 декабря Центробанк России принял решение сохранить процентные ставки на уровне 21%, является свидетельствует об отходе решений для борьбы с инфляцией. В октябре Центральный банк повысил процентные ставки с 19% до 21% – это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечает британская разведка, критика высоких процентных ставок растет среди российского бизнеса. Однако инфляционное давление также, вероятно, усиливается, в частности из-за рекордного обесценивания рубля.

"Падение стоимости рубля почти наверняка было вызвано объявлением о санкциях в отношении "Газпромбанка", после чего состоялась публикация экономической статистики, что указывает на длительный перегрев российской экономики,

– пишут в Минобороны Великобритании.

Центробанк России объявил, что прекратит покупку иностранной валюты до 2025 года. Однако курс рубля оставался выше 100 за доллар до 20 декабря 2024 года, что привело к широким ожиданиям рынка относительно очередного повышения процентной ставки. Как указывают в разведке Британии, решение удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятно, усилит дисбалансы в экономике из-за инфляционных последствий обесценивания, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов.