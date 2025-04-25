Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" Андрей Полторацкий. По его словам, в подразделении заинтересованы в том, чтобы доброволец получил максимально качественное и комплексное обучение.

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Подразделение продолжает расти

Как отметил военный, обучение в подразделении проходит поэтапно. Если человек пришел из гражданской жизни, то сначала он выбирает себе направление, которое ему понравится. Далее идет базовая общевойсковая подготовка. Уже после того продолжается профессиональная подготовка, которая может происходить и на базе подразделения. Все зависит от выбранной профессии

Одна из важных возможностей, которую предоставляет подразделение – обучение на собственной базе. Будущий пилот получит именно те знания, которые сейчас актуальны.

Это очень положительный шаг. Учебный центр имеет программу. Он идет сугубо по ней. У нас программа меняется. Мы учили одному. Увидели, что это уже на фронте не работает. Завтра уже будем обучать другому, потому что мы нашли решение. И пилот учится тому, что сейчас актуально. Он готов к нынешним вызовам,

– рассказал военный.

Потом, после обучения, когда пилот уже освоит управление дроном и будет готов, он вместе с опытными собратьями отправляется на позицию. Все происходит под наблюдением. Всем всегда подскажут и помогут.

Обратите внимание! Присоединиться к РУБПАК "Феникс" можете по ссылке на сайте подразделения.

Напомним, бойцы из подразделения "Феникс" поделились деталями своей работы. К примеру, недавно они уничтожили 5 российских танков, РСЗО "Град", 5 боевых бронированных машин, ЗРК "Стрела" и т.д.