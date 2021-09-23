"Руда сорвалась": Китай и COVID-19 стали причиной резкого падения стоимости руды в мире

Производители железорудного сырья вновь наступают на те же грабли, как это было с середины 2014 года до середины 2020 года.

Как отмечает издание Минпром, рынок ЖРС оказался банально перегрет под влиянием так называемой постпандемической эйфории. Экономики стран-производителей стали начали восстанавливаться после шока, нанесенного COVID-19, хотя иногда с чрезмерным энтузиазмом. Это стало источником стремительного роста спроса на сырье и аналогичного роста цен.

СМИ уверены, что бизнес возвращается в более прагматичные рамки. Он уже ни разу не готов платить 200 долларов за тонну руды. И даже 100 отдает неохотно. Подобные тенденции проявляются и на других сырьевых рынках лома, чугуна, а также полуфабрикатов и проката. "Просто там котировки не поднимались на столь заоблачные уровни, поэтому и откат более плавный", – считает издание.

Уже сейчас цены на руду (62% Fe) упали на мировых площадках ниже отметки 100 долл. / тонну, всего за месяц потеряв почти 100 долларов стоимости.

Причем, как представители ГМК, так и аналитики со скорбными лицами констатируют, что это еще не дно. Как и в ситуации с невероятным подъемом цен, ключевое влияние на динамику оказывает Китай, который потребляет сегодня около 62% всего ЖРС, что поступает на глобальный рынок,

– пишет Минпром.

Правительство все еще жестко регулирует китайскую металлургическую промышленность. Поэтому не удивительно, что сегодня власть в Пекине дала ряду предприятий приказ снизить объемы производства, чтобы уменьшить вредные выбросы. Как результат таких ограничений – августовское производство стали в Китае упало до минимального уровня за 17 последних месяцев и продолжило снижаться в сентябре. Несмотря на это запасы железной руды на складах 45 ведущих китайских портов продолжают расти.

Заметим, что сейчас возникли и дополнительные факторы, негативно влияющие на спрос на ЖРС в Китае. Автомобильная промышленность КНР, формирующая более 20% внутреннего спроса на стальную продукцию, начала замедлять свое производство. Снижение продаж недвижимости уже наблюдается в мегаполисах Китая (Пекин, Гуанчжоу, Гонконг и др.). Такая тенденция указывает на риски будущего сокращения объемов строительства в стране, а соответственно и потребления стали.