Руина вместо ТРЦ "Фабрика" в Херсоне: очевидцы показали видео

В результате сокрушительных обстрелов Херсона оккупанты уничтожили немало построек. Среди них и – большой ТРЦ "Фабрика".

Очевидцы опубликовали видео разрушения 2 марта. На записи видно, что от ТРЦ осталась одна только руина.

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ТРЦ "Фабрику" фактически не узнать, ведь она выглядит как простой заброшенный дом. На здании виднеется еще несколько вывесок. Местный, снявший видео, говорит: "Ее просто убили".

Оккупанты разрушили ТРЦ "Фабрика": видео

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