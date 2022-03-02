Руина вместо ТРЦ "Фабрика" в Херсоне: очевидцы показали видео
2 марта 2022 , 08:16Читати новину українською
Источник:"Суспільне Херсон"
В результате сокрушительных обстрелов Херсона оккупанты уничтожили немало построек. Среди них и – большой ТРЦ "Фабрика".
Очевидцы опубликовали видео разрушения 2 марта. На записи видно, что от ТРЦ осталась одна только руина.
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ТРЦ "Фабрику" фактически не узнать, ведь она выглядит как простой заброшенный дом. На здании виднеется еще несколько вывесок. Местный, снявший видео, говорит: "Ее просто убили".
Оккупанты разрушили ТРЦ "Фабрика": видео
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