Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на официальной странице в телеграмме. Чиновник опубликовал жуткие фото с места трагедии.

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Спасатели продолжают разбирать завалы школы в Чернигове

Разрушенное учебное заведение расположено в микрорайоне Старая Подусовка. По нему оккупанты нанесли авиаудар еще в начале марта. До сих пор на руинах черниговской школы №21 находят тела погибших.

В Черниговской ОВА сообщили, что именно в этой школе учился Николай Бруй, участник Революции Достоинства и АТО, который летом 2014 года героически погиб в бою вблизи села Красное Луганщины. Парень тогда пытался спасти раненого собрата.

Разрушенная школа в Чернигове / Фото Вячеслава Чауса / Черниговская ОВА

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