Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на офіційній сторінці у телеграмі. Чиновник опублікував моторошні фото з місця трагедії.

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Рятувальники продовжують розбирати завали школи у Чернігові

Зруйнований навчальний заклад розташований у мікрорайоні Стара Подусівка. По ньому окупанти завдали авіаудару ще на початку березня. Досі на руїнах чернігівської школи №21 знаходять тіла загиблих.

У Чернігівській ОВА повідомили, що саме у цій школі навчався Микола Бруй, учасник Революції Гідності та АТО, який влітку 2014 року героїчно загинув у бою поблизу села Красне, що на Луганщині. Хлопець тоді намагався врятувати пораненого побратима.

Зруйнована школа у Чернігові / Фото В'ячеслава Чауса / Чернігівська ОВА

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