По словам Анастасии, она давала уроки макияжа в Буче, а погибшая Ирина была ее ученицей. Последний урок был 23 февраля 2022 года.

Важно 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома: страшное фото с Киевщины

"Сегодня я посвящаю этот вечер упоминанию о невероятной Ирине, которая своей жаждой к жизни, силами, энергией и добротой покорила меня", – начала историю Анастасия Субачева.

Она прыгала от радости, потому что первый раз за жизнь у нее появилась ее собственная косметика, которую мы ей купили. Каждый раз на работе она сидела и отрабатывала наши уроки так усердно, как никто! А приходя снова на урок, рассказывала, как ее макияжи оценили новые поклонники и как прекрасно она себя чувствует сейчас,

– припоминала Анастасия Субачева.

По ее словам, Ирина собиралась на концерт Поляковой, завела инстаграм и выложила туда все свои фантастические события и радости.

Ирина / Фото Anastasia Subacheva​

"Она держала меня за руку и говорила: "Дочка, я на старости лет наконец поняла самое главное – надо любить себя и жить для себя! И наконец я буду жить, как я хочу! Поэтому и ты живи сейчас, как хочется души, не для мужчины, а для себя!", – отметила в заметке Субачева.

Анастасия добавила, что навек запомнит ее слова и советы, навек запомнит, что надо ценить жизнь и радоваться каждому мгновению, потому что жизнь одна.

"Она в моей душе навсегда... Ирина, вечная память вам, ангелы с вами", – написала Анастасия Субачева.

Важно – оккупанты, которые совершали преступления в Буче, вернутся в Украину: смотрите видео