За словами Анастасії, вона давала уроки макіяжу в Бучі, а загибла Ірина була її ученицею. Останній урок був 23 лютого 2022 року.

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"Сьогодні я присвячую цей вечір згадці про неймовірну Ірину, яка своєю жагою до життя, силами, енергією та добротою підкорила мене", – розпочала історію Анастасія Субачева.

Вона стрибала від радості, бо перший раз за життя у неї заявилась її власна косметика, яку ми їй купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відпрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто! А приходячи знову на урок, розказувала, як її макіяжі оцінили нові прихильники і як прекрасно вона себе почуває зараз,

– пригадувала Анастасія Субачева.

За її словами, Ірина збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події та радості.



Ірина / Фото Anastasia Subacheva​

"Вона тримала мене за руку і казала: "Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше – треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!", – зазначила у дописі Субачева.

Анастасія додала, що навік запам’ятає її слова та поради, навік запам’ятає, що треба цінувати життя і радіти кожній миті, бо життя одне.

"Вона у моїй душі назавжди… Ірини, вічна пам’ять вам, янголи з вами", – написала Анастасія Субачева.

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