Бойцы 2-й сотни "Белые Демоны" батальона Карпатская Сечь имени Олега Куцина показали, как выглядят их руки после суток дежурства на передовых позициях.
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В батальоне отметили, что сейчас нашим военным кроме россиян донимают погодные условия и грызуны.
Руки ребят после суток дежурства на позициях. Кроме плотных обстрелов надоедают дожди, холод и мыши.
Надвигается наша третья фронтовая зима,
– подписали фото военные.
Руки военного на передовой / Фото пресс-службы батальона "Сотня Белые демоны"
Военные ведут борьбу против врага в сверхсложных условиях / Фото прессслужбы батальона "Сотня Белые демоны"
Руки бойцов после суток дежурства на позициях / Фото пресс-службы батальона "Сотня Белые демоны"
О личном комфорте на войне речь не идет / Фото прессслужбы батальона "Сотня Белые демоны"
Ситуация на фронте: главное по состоянию на сейчас
- На фронте за сутки произошло 84 боевых столкновений. На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 28 атак россиян. Противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку.
- В частности, российские войска ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки, продолжаются тяжелые бои у коксохима. В то же время в ВСУ отметили, что ситуация абсолютно контролируемая.