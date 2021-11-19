Дом для кратковременного проживания приезжих расположен в поселке Коктебель, неподалеку Феодосии. Он стоит на побережье Черного моря.

Обратите внимание Схемы на ГП "Антонов": кто и как зарабатывает на предприятии

Что известно об отеле

Площадь гостиницы – 510 квадратных метров. Несмотря на то, что Харченко стал его владельцем еще в 2008 году, он не задекларировал эту недвижимость.



Отель Villa Rosa / Скриншот с сайта

Журналисты "Схем" попросили руководителя "Авиалиний Антонова" прокомментировать это. В ответ Харченко отрицал свою причастность к гостинице. Кроме того, он не захотел комментировать документы из реестра недвижимости Украины.



Выдержка из государственного реестра / Фото "Схем"

Как узнали расследователи, собственность на Villa Rosa перерегистрировали на Харченко по российским законам в 2020 году (когда занимал должность руководителя ГП "Антонов"). Эту информацию он тоже не прокомментировал.

Собственность на гостиницу перерегистрировали по российским законам / Фото "Схем"

Проверка декларации Харченко

Согласно результатам проверки декларации Национальным агентством по предотвращению коррупции, в документе есть несоответствия, в частности там отсутствует имущество в оккупированном Россией Крыму.

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Харченко заявил, что принял решение об отчуждении соответствующего имущества. "Эти объекты отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа", – сказал он.

НАПК заметило недостоверное декларирование и передало всю информацию Национальной полиции.

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