Поймали на получении взятки: СБУ вручила подозрение руководству военно-врачебной комиссии

Служба безопасности совместно с ДБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. Его подозревают в получении взяток от уклоняющихся.

Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста. За разные суммы взяток он "предлагал" мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения.

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Чиновника схватили с поличным

СБУ задокументировали, что за 5 тысяч долларов заместитель начальника ЦВВК обещал "посодействовать" военнообязанному в выдаче вывода комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате. Он бы также получил право свободно пересекать государственную границу Украины.

Сначала правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысячи долларов. Служба безопасности посетила офис чиновника во время получения второй части взятки.

Примечательно, что в коридорах ЦВВК висят таблички "Украина без коррупции".

Фото из обысков: СБУ

У фигуранта обнаружили более 5 миллионов гривен

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн. грн.

Ему уже сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Если его вину установят, должностному лицу грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.