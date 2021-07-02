Он был одним из крупнейших частных бенефициаров схемы. Сейчас мужчина готовится к судебному разбирательству.
Читайте также Адвоката Трампа Джулиани отстранили от юридической практики в Нью-Йорке
В чем подозревают руководителя Trump Organization
Известно, что компанию Trump Organization и самого Вайссельберга подозревают в:
- кражах больших размеров;
- фальсификации документов;
- уголовном налоговом мошенничестве.
Организация бывшего президента США оплачивала своим сотрудникам расходы на жизнь, но не декларировала их. Это делали для того, чтобы они платили налоги в значительно меньших суммах.
Позиция компании
Как заявили прокуроры, Вайссельберг получил 1,7 миллиона долларов незаконных платежей, в частности аренду, счета и плату за земельный участок в квартире на Манхэттене. Окружной прокурор города подозревает руководителя компании в том, что он не сообщил об этих привилегиях.
По словам прокуроров компании экс-президента, Вайссельберг и Trump Organization не являются виновными, а обвинения – якобы желание нанести вред Трампу. "Это не правосудие, это политика", – говорится в заявлении компании.
Напомним, что расследование против Trump Organization начали после заявления бывшего адвоката Трампа Майка Коэна. Именно он сообщил, что цена некоторых активов Трампа – завышена или занижена.