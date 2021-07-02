Він був одним із найбільших приватних бенефіціарів схеми. Наразі чоловік готується до судового розгляду.
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В чому підозрюють керівника Trump Organization
Відомо, що компанію Trump Organization та самого Вайссельберга підозрюють у:
- крадіжках великих розмірів;
- фальсифікації документів;
- кримінальному податковому шахрайстві.
Організація колишнього президента США оплачувала своїм співробітникам витрати на життя, але не декларувала їх. Це робили для того, щоб вони платили податки у значно менших сумах.
Позиція компанії
Як заявили прокурори, Вайссельберг отримав 1,7 мільйона доларів незаконних платежів, зокрема оренду, рахунки та плату за гараж у квартирі на Манхеттені. Окружний прокурор міста підозрює очільника компанії в тому, що він не повідомив про ці привілеї.
За словами прокурорів компанії експрезидента, Вайссельберг та Trump Organization не є винними, а звинувачення – нібито бажання завдати шкоди Трампу. "Це не правосуддя, це політика", – мовиться в заяві компанії.
Нагадаємо, що розслідування проти Trump Organization розпочали після заяви колишнього адвоката Трампа Майк Коен. Саме він повідомив, що ціна деяких активів Трампа – завищена або знижена.