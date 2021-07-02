Він був одним із найбільших приватних бенефіціарів схеми. Наразі чоловік готується до судового розгляду.

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В чому підозрюють керівника Trump Organization

Відомо, що компанію Trump Organization та самого Вайссельберга підозрюють у:

крадіжках великих розмірів;

фальсифікації документів;

кримінальному податковому шахрайстві.

Організація колишнього президента США оплачувала своїм співробітникам витрати на життя, але не декларувала їх. Це робили для того, щоб вони платили податки у значно менших сумах.

Позиція компанії

Як заявили прокурори, Вайссельберг отримав 1,7 мільйона доларів незаконних платежів, зокрема оренду, рахунки та плату за гараж у квартирі на Манхеттені. Окружний прокурор міста підозрює очільника компанії в тому, що він не повідомив про ці привілеї.

За словами прокурорів компанії експрезидента, Вайссельберг та Trump Organization не є винними, а звинувачення – нібито бажання завдати шкоди Трампу. "Це не правосуддя, це політика", – мовиться в заяві компанії.

Відзначимо! Особисто проти Трампа жодних звинувачень не висунули.

Нагадаємо, що розслідування проти Trump Organization розпочали після заяви колишнього адвоката Трампа Майк Коен. Саме він повідомив, що ціна деяких активів Трампа – завищена або знижена.