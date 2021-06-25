В суд с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани обратился дисциплинарный комитет адвокатов.

Читайте также СМИ обнародовали запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани

Джулиани отстранили от юридической практики

В судебном решении говорится о том, что "существуют неоспоримые доказательства, что Джулиани давал ложные и вводящие в заблуждение заявления судам, законодателям и общественности как адвокат 45-го президента США Дональда Трампа, связанные с президентскими выборами в 2020 году".

Своими действиями адвокат нарушил правила профессиональной этики. В суде отметили, что Джулиани представляет "угрозу интересам общественности" и должен быть немедленно отстранен от адвокатской деятельности.

Реакция адвокатов Джулиани

Защитники Джулиани заявили, что они разочарованы решением суда Нью-Йорка.

"Наш клиент не представляет опасности общественным интересам. Мы считаем, что после полного изучения вопросов Джулиани будет восстановлен на посту уважаемого члена адвокатской коллегии, – говорится в совместном заявлении адвокатов.

Отстранение юриста будет действовать до завершения дисциплинарных слушаний по делу Джулиани.

Обыски в квартире Джулиани: что известно