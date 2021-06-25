В суд с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани обратился дисциплинарный комитет адвокатов.
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Джулиани отстранили от юридической практики
В судебном решении говорится о том, что "существуют неоспоримые доказательства, что Джулиани давал ложные и вводящие в заблуждение заявления судам, законодателям и общественности как адвокат 45-го президента США Дональда Трампа, связанные с президентскими выборами в 2020 году".
Своими действиями адвокат нарушил правила профессиональной этики. В суде отметили, что Джулиани представляет "угрозу интересам общественности" и должен быть немедленно отстранен от адвокатской деятельности.
Реакция адвокатов Джулиани
Защитники Джулиани заявили, что они разочарованы решением суда Нью-Йорка.
"Наш клиент не представляет опасности общественным интересам. Мы считаем, что после полного изучения вопросов Джулиани будет восстановлен на посту уважаемого члена адвокатской коллегии, – говорится в совместном заявлении адвокатов.
Отстранение юриста будет действовать до завершения дисциплинарных слушаний по делу Джулиани.
Обыски в квартире Джулиани: что известно
- В апреле 2021 года в квартире и в офисе у бывшего адвоката Трампа в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыски из-за его незаконных дел в Украине.
- Соратники Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами рассказали, что в 2019 году Джулиани требовал от Украины заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.