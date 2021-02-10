О чем Зеленский разговаривал с Джулиани перед звонком Трампа: информация экс-советника
Бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков уверяет, что Руди Джулиани – адвокат Трампа, настаивал, чтобы Украина начала уголовное расследование в отношении сына Джо Байдена – Хантера. Новиков даже готов свидетельствовать против Джулиани.
Источник:Time
Расшифровку 40-минутного разговора получил журнал Time.
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При разговоре присутствовали Новиков и Ермак
При разговоре адвоката Трампа с Зеленским присутствовал не только сам Новиков, но и нынешний глава Офиса Президента Андрей Ермак – тогда еще в статусе советника.
Разговор состоялся 22 июля 2019 года. Уже через 3 дня после этого позвонил сам Дональд Трамп. И этот телефонный звонок стал причиной для его первого импичмента.
Намеки Джулиани были очень прозрачны
Новиков подчеркивает, что Джулиани был очень осторожен в высказываниях, однако его намеки были прозрачны и понятны – дело против сына будущего американского президента и самого Байдена.
Все, что нам нужно от президента (Зеленского – 24 канал), чтобы он сказал: "Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства",
– отметил во время разговора Джулиани.
Также он отметил, что не намерен "создавать проблемы тем, кто их не заслуживает".
Новиков готов выступать против Джулиани в суде
Стенограмму этого разговора в Украине держали в тайне, однако после смены власти в США, она таки была обнародована.
Я считаю, что действия мэра Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы несем ответственность за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не оставались безнаказанными,
– сказал Новиков.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского
Разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором он говорит, что хорошо бы "изучить дело Байдена" имел большой резонанс в США. В американском Сенате такие действия главы Белого дома трактовали, как использование власти, чтобы склонить иностранные государства к участию в предвыборной кампании США.
Из-за этого телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В отличие от Палаты представителей, Сенат 45-го американского президента оправдал.
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