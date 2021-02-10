Бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков уверяет, что Руди Джулиани – адвокат Трампа, настаивал, чтобы Украина начала уголовное расследование в отношении сына Джо Байдена – Хантера. Новиков даже готов свидетельствовать против Джулиани.

Расшифровку 40-минутного разговора получил журнал Time.

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При разговоре присутствовали Новиков и Ермак

При разговоре адвоката Трампа с Зеленским присутствовал не только сам Новиков, но и нынешний глава Офиса Президента Андрей Ермак – тогда еще в статусе советника.

Разговор состоялся 22 июля 2019 года. Уже через 3 дня после этого позвонил сам Дональд Трамп. И этот телефонный звонок стал причиной для его первого импичмента.

Намеки Джулиани были очень прозрачны

Новиков подчеркивает, что Джулиани был очень осторожен в высказываниях, однако его намеки были прозрачны и понятны – дело против сына будущего американского президента и самого Байдена.

Все, что нам нужно от президента (Зеленского – 24 канал), чтобы он сказал: "Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства",

– отметил во время разговора Джулиани.

Также он отметил, что не намерен "создавать проблемы тем, кто их не заслуживает".

Новиков готов выступать против Джулиани в суде

Стенограмму этого разговора в Украине держали в тайне, однако после смены власти в США, она таки была обнародована.

Я считаю, что действия мэра Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы несем ответственность за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не оставались безнаказанными,

– сказал Новиков.

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского

Разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором он говорит, что хорошо бы "изучить дело Байдена" имел большой резонанс в США. В американском Сенате такие действия главы Белого дома трактовали, как использование власти, чтобы склонить иностранные государства к участию в предвыборной кампании США.

Из-за этого телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В отличие от Палаты представителей, Сенат 45-го американского президента оправдал.

Ранее Россия приложила руку, – инициатор импичмента Трампу о скандальном разговоре с Зеленским

Интересно! Сам Владимир Зеленский в интервью Axios возразил, что во время скандального телефонного разговора на него давил Дональд Трамп. Глава Украины подчеркнул, что он президент независимого государства, на которого давить невозможно. Однако, признался Зеленский, обнародование текста разговора произвело неприятное впечатление.