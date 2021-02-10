Колишній радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков запевняє, що Руді Джуліані – адвокат Трампа, наполягав, аби Україна розпочала кримінальне розслідування щодо сина Джо Байдена – Гантера. Новіков навіть готовий свідчити проти Джуліані.

Розшифровку 40-хвилинної розмови отримав журнал Time.

До теми Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

При розмові були присутні Новіков та Єрмак

При розмові адвоката Трампа з Зеленським був присутній не лише сам Новіков, а й теперішній голова Офісу Президента Андрій Єрмак – тоді ще у статусі радника.

Розмова відбулась 22 липня 2019 року. Вже через 3 дні після цього подзвонив сам Дональд Трамп. І цей телефонний дзвінок став причиною для його першого імпічменту.

Натяки Джуліані були дуже прозорі

Новіков наголошує, що Джуліані був дуже обережний у висловлюваннях, проте його натяки були прозорі та зрозумілі – справа проти сина майбутнього американського президента та самого Байдена.

Все, що нам потрібно від президента (Зеленського – 24 канал), щоб він сказав: "Я доручаю це чесному прокурору, і він розкопає існуючі докази",

– зазначив під час розмови Джуліані.

Також він зауважив, що не має наміру "створювати проблеми тим, хто на них не заслуговує".

Новіков готовий виступати проти Джуліані в суді

Стенограму цієї розмови в Україні тримали у таємниці, проте після зміни влади в США, вона таки була оприлюднена.

Я вважаю, що дії мера Джуліані загрожували нашій національній безпеці. Ми несемо відповідальність за те, щоб будь-які зусилля, направлені на втягування нашої країни у внутрішню політику союзників не залишалися безкарними,

– сказав Новіков.

Що відомо про скандальну розмову Трампа та Зеленського

Розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського, у якій він каже, що добре б "вивчити справу Байдена" мала неабиякий резонанс у США. В американському Сенаті такі дії глави Білого дому протрактували, як використання влади, аби схилити іноземні держави до участі в передвиборчій кампанії США.

Через цей телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. На відміну від Палати представників, Сенат 45-го американського президента виправдав.

Раніше Росія доклала руку, – ініціатор імпічменту Трампу про скандальну розмову із Зеленським

Цікаво! Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заперечив, що під час скандальної телефонної розмови на нього тиснув Дональд Трамп. Глава України наголосив, що він президент незалежної держави, на якого тиснути неможливо. Проте, зізнався Зеленський, оприлюднення тексту розмови справило неприємне враження.