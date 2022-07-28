Об этом 24 канала рассказал юрист и председатель правления StateWatch Александр Леменов. Он отметил, что утвердивший Клименко генпрокурор Костин год назад тоже претендовал на должность главы САП, но вылетел с конкурса.

Долгождан глава САП: что известно о Клименко, возглавившем антикоррупционную прокуратуру

Юрист считает, что конфликтов между ними не последует. Ведь, по его словам, по закону Украины о прокуратуре руководитель САП имеет определенные гарантии.

В частности, речь идет о невмешательстве в его работу со стороны Офиса генпрокурора. Они не имеют права непосредственно вмешиваться в процессуальное руководство теми расследованиями, которые осуществляются НАБУ и направляются в САП.

– объяснил Леменов.

Он добавил, что самое громкое в деятельности Клименко – это дело, которое касалось Олега Татарова. Именно он пытался не допустить назначения Клименко на этот пост, но ему это не удалось.

Что касается взаимодействия с Офисом генпрокурора, то председатель правления StateWatch надеется, что Костин благодаря морально-нравственным качествам не будет мешать прокурорам САП.

Назначение главы САП: основное

Александр Клименко победил в конкурсе на должность главы САП еще в декабре 2021 года, однако комиссия затягивала признание окончательных результатов и назначение победителя.

В июне 2022 года, предоставляя статус кандидата на членство в ЕС, Еврокомиссия выдвинула требования по 7 реформам, которые необходимо воплотить для подтверждения статуса. Одним из таких стало назначение главы САП.

19 июля комиссия по избранию главы САП наконец признала Александра Клименко победителем конкурса и назначила его на должность. Теперь финальный шаг должен сделать генпрокурор и утвердить Клименко в должности.

28 июля Зеленский подписал указ о назначении на должность генпрокурора Андрея Костина. Чиновник сразу же утвердил Клименко главой САП.

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