Про це 24 каналу розповів юрист та голова правління StateWatch Олександр Лємєнов. Він зауважив, що генпрокурор Костін, який затвердив Клименка, рік тому теж претендував на посаду голови САП, але вилетів з конкурсу.

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Юрист вважає, що конфліктів між ними не буде. Адже, за його словами, згідно з законом України про прокуратуру, керівник САП має певні гарантії.

Зокрема, йдеться про невтручання в його роботу з боку Офісу генпрокурора. Вони не мають права безпосередньо втручатися в процесуальне керівництво тими розслідуваннями, які здійснюються НАБУ і скеровуються в САП,

– пояснив Лємєнов.

Він додав, що найгучніше в діяльності Клименка – це справа, яка стосувалася Олега Татарова. Саме він намагався не допустити призначення Клименка на цю посаду, але йому це не вдалося.

Щодо взаємодії з Офісом генпрокурора, то голова правління StateWatch сподівається, що Костін завдяки морально-етичним якостям не заважатиме прокурорам САП.

Призначення голови САП: основне

Олександр Клименко переміг у конкурсі на посаду голови САП ще у грудні 2021 року, однак комісія затягувала визнання остаточних результатів та призначення переможця.

У червні 2022 року, надаючи статус кандидата на членство в ЄС, Єврокомісія висунула вимоги щодо 7 реформ, які необхідно втілити для підтвердження статусу. Однією з таких стало призначення голови САП.

19 липня комісія з обрання голови САП нарешті визнала Олександра Клименка переможцем конкурсу та призначила його на посаду. Тепер фінальний крок повинен зробити генпрокурор і затвердити Клименка на посаді.

28 липня Зеленський підписав указ про призначення на посаду генпрокурора Андрія Костіна. Чиновник одразу ж затвердив Клименка очільником САП.

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