Клименко полностью сменил группу прокуроров по делу "Роттердам+". Все из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования. Об этом сообщили в САП.
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Почему дело "Роттердам+" снова рассмотрят
Глава ведомства выявил многочисленные несогласованности в аргументах и выводах прокурора при закрытии дела. Как выяснилось, материалы были исследованы не полностью. А сами выводы не отвечают фактическим обстоятельствам уголовного производства.
Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать уже обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса,
– заявили в САП.
Накануне дело было рассмотрено в ВАКС
21 сентября 2022 года Апелляционная Палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство.
Коллегия судей подтвердила решение ВАКС, датированное годом ранее. В частности, о законности и обоснованности решения САП о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.
Впрочем, полный текст окончательного решения должен быть обнародован только 26 сентября.
В САП заявили, что правовую позицию учтут при досудебном расследовании.
Что такое "Роттердам+"
Это условное название формулы, определявшей цену электроэнергии. Ее в качестве схемы расчета стоимости угля для ТЭС в 2016 году ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Считали так: "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость доставки в Украину". Эту формулу применяли до 2019 года.
Ввели ее потому, что с начала войны россии на Донбассе почти все шахты с антрацитовым углем, на котором и работают большинство ТЭС Украины, оказались в оккупации.
Якобы, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины, топливо решили покупать на международной бирже в Нидерландах.
По данным НАБУ, из-за "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию 18,87 миллиарда гривен. Из них 14,3 миллиарда получили частные компании – инициаторы.
Расследование дела: что известно
- 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам. Среди них и глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк . По версии следствия именно он в сговоре с другими лицами создали условия для искусственного роста цены электроэнергии.
- В августе 2020 года САП закрыла дело якобы из-за отсутствия исчерпывающих и достоверных доказательств. Впоследствии суд признал законность этого решения.
- После этого Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и центр противодействия коррупции подали иск в ВАКС против закрытия дела. Вскоре заявления объединили в общее производство.
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