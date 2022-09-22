Клименко полностью сменил группу прокуроров по делу "Роттердам+". Все из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования. Об этом сообщили в САП.

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Почему дело "Роттердам+" снова рассмотрят

Глава ведомства выявил многочисленные несогласованности в аргументах и выводах прокурора при закрытии дела. Как выяснилось, материалы были исследованы не полностью. А сами выводы не отвечают фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать уже обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса,

– заявили в САП.

Накануне дело было рассмотрено в ВАКС

21 сентября 2022 года Апелляционная Палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство.

Коллегия судей подтвердила решение ВАКС, датированное годом ранее. В частности, о законности и обоснованности решения САП о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Впрочем, полный текст окончательного решения должен быть обнародован только 26 сентября.

В САП заявили, что правовую позицию учтут при досудебном расследовании.

Что такое "Роттердам+" Это условное название формулы, определявшей цену электроэнергии. Ее в качестве схемы расчета стоимости угля для ТЭС в 2016 году ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Считали так: "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость доставки в Украину". Эту формулу применяли до 2019 года. Ввели ее потому, что с начала войны россии на Донбассе почти все шахты с антрацитовым углем, на котором и работают большинство ТЭС Украины, оказались в оккупации. Якобы, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины, топливо решили покупать на международной бирже в Нидерландах. По данным НАБУ, из-за "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию 18,87 миллиарда гривен. Из них 14,3 миллиарда получили частные компании – инициаторы.

Расследование дела: что известно

8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам. Среди них и глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк . По версии следствия именно он в сговоре с другими лицами создали условия для искусственного роста цены электроэнергии.

В августе 2020 года САП закрыла дело якобы из-за отсутствия исчерпывающих и достоверных доказательств. Впоследствии суд признал законность этого решения.

После этого Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и центр противодействия коррупции подали иск в ВАКС против закрытия дела. Вскоре заявления объединили в общее производство.

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