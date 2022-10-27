Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что в первые дни стояла задача не позволить врагу зайти в Киев. Следовательно, СБУ, Нацгвардия, ГУР МО выехали навстречу врагу в Гостомельском направлении.
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Руководитель СБУ рассказал о "дружественном огне" в Киеве
По словам Малюка, в первые дни полномасштабного наступления России фугасили дороги и происки в Киев. Именно в эти дни в столице начался хаос, в том числе и "дружественный огонь".
Работали около двух суток, в столице тогда начался отчасти хаос – в том числе и "дружественный огонь". Мы были вынуждены срочно принимать управленческие решения, чтобы все работало как оркестр,
– сказал руководитель СБУ.
Малюк рассказал, что был создан соответствующий штаб, согласно которому СБУ, Нацполиция, Нацгвардия и ГУР поделили Киев на 10 секторов, а Киевскую область – на 7 секторов. Также присоединились спецназовцы и детективы НАБУ.
"Главной задачей было перерезать врагу логистику на подступах к Киеву, на Чернобыльском направлении. Для этого мы быстро создали подразделение в рядах СБУ, к нему были присоединены агентурные силы из неравнодушных сограждан. Уничтожили пункт тылового управления врага, и еще многое было сделано". . Но, к сожалению, там были и наши первые потери", – рассказал он.
У нас называли ДРГ каждого с оружием
Малюк прокомментировал то, что в Киеве обнаружили большое количество ДРГ. По его словам, это "были не сами ДРГ, а группы по отдельным признакам ДРГ".
Классическая ДРГ – это группа вражеских спецназовцев, выполняющая диверсионно-разведывательные задачи. У нас же стали называть ВРГ каждого с оружием в руках. А пример классической ДРГ мы показали на реализации в Балаклее,
– рассказал Малюк.
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