Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк розповів, що в перші дні стояло завдання не дозволити ворогу зайти в Київ. Відтак, СБУ, Нацгвардія, ГУР МО виїхали назустріч ворогу в Гостомельському напрямку.
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Керівник СБУ розповів про "дружній вогонь" у Києві
За словами Малюка, у перші дні повномасштабного наступу Росії фугасили дороги та підступи до Києва. Саме в ці дні в столиці почався хаос, зокрема і "дружній вогонь".
Працювали близько двох діб, у столиці тоді почався частково хаос – в тому числі і "дружній вогонь". Ми були змушені терміново приймати управлінські рішення, аби все працювало як оркестр,
– сказав керівник СБУ.
Малюк розповів, що було створено відповідний штаб, відповідно до якого СБУ, Нацполіція, Нацгвардія і ГУР поділили Київ на 10 секторів, а Київську область – на 7 секторів. Також приєдналися спецпризначенці і детективи НАБУ.
"Головною задачею було перерізати ворогу логістику на підступах до Києва, на Чорнобильському напрямку. Для цього ми швидко створили підрозділ у лавах СБУ, до нього було доєднано агентурні сили з-поміж небайдужих співгромадян. Знищили пункт тилового управління ворога, і ще багато чого було зроблено. Але, на жаль, там були і наші перші втрати", – розповів він.
У нас називали ДРГ кожного зі зброєю
Малюк прокоментував те, що в Києві виявили велику кількість ДРГ. За його словами, це "були не самі ДРГ, а групи з окремими ознаками ДРГ".
Класична ДРГ – це група ворожих спецпризначенців, яка виконує диверсійно-розвідувальні задачі. У нас же почали називати ДРГ кожного зі зброєю в руках. А приклад класичної ДРГ ми показали на реалізації в Балаклеї,
– розповів Малюк.
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