Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк розповів, що в перші дні стояло завдання не дозволити ворогу зайти в Київ. Відтак, СБУ, Нацгвардія, ГУР МО виїхали назустріч ворогу в Гостомельському напрямку.

До речі Нічна атака дронами: росіяни завдали удару по Київщині, ЗСУ знищили 19 "шахідів"

Керівник СБУ розповів про "дружній вогонь" у Києві

За словами Малюка, у перші дні повномасштабного наступу Росії фугасили дороги та підступи до Києва. Саме в ці дні в столиці почався хаос, зокрема і "дружній вогонь".

Працювали близько двох діб, у столиці тоді почався частково хаос – в тому числі і "дружній вогонь". Ми були змушені терміново приймати управлінські рішення, аби все працювало як оркестр,

– сказав керівник СБУ.

Довідка. Дружній вогонь – це військовий термін, який позначає вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, який призвів до втрат. У зареєстрованій військовій історії було тисячі випадків дружнього вогню, що спричинило приблизно від 2% до 20% усіх втрат у боях.



У Другій світовій війні військові втрати внаслідок "дружнього вогню" склали 21%. Під час війни у Перській затоці у 1990 – 1991 роках загинуло 35 американських солдатів внаслідок дружнього вогню. Майже кожен четвертий загиблий був жертвою "дружнього вогню".

Малюк розповів, що було створено відповідний штаб, відповідно до якого СБУ, Нацполіція, Нацгвардія і ГУР поділили Київ на 10 секторів, а Київську область – на 7 секторів. Також приєдналися спецпризначенці і детективи НАБУ.

"Головною задачею було перерізати ворогу логістику на підступах до Києва, на Чорнобильському напрямку. Для цього ми швидко створили підрозділ у лавах СБУ, до нього було доєднано агентурні сили з-поміж небайдужих співгромадян. Знищили пункт тилового управління ворога, і ще багато чого було зроблено. Але, на жаль, там були і наші перші втрати", – розповів він.

У нас називали ДРГ кожного зі зброєю

Малюк прокоментував те, що в Києві виявили велику кількість ДРГ. За його словами, це "були не самі ДРГ, а групи з окремими ознаками ДРГ".

Класична ДРГ – це група ворожих спецпризначенців, яка виконує диверсійно-розвідувальні задачі. У нас же почали називати ДРГ кожного зі зброєю в руках. А приклад класичної ДРГ ми показали на реалізації в Балаклеї,

– розповів Малюк.

Зверніть увагу. Російським військовим вдалося частково окупувати території Київської області в березні 2022 року. У квітні українські сили вибили росіян та деокупували Київщину. Унаслідок звірств росіян на Київщині загинуло понад 1 тисяча цивільних.

Раніше – у Київ приїхав президент Німеччини Штайнмаєр: дивіться відео