Руководитель МИД Франции посетил Чернобыль и саркофаг на ЧАЭС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину посетил Чернобыль и объект "Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Произошло это в субботу, 1 июня.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетил Чернобыль и увидел новый саркофаг, который накроет разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Об этом написала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

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"Министр посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", – написала дипломат.

Что такое объект "Укрытие"? Это саркофаг в виде арки над разрушенным реактором ЧАЭС. Старое укрытие над энергоблоком постепенно разрушается. Много радиоактивных веществ еще внутри – до 95% от того количества, которое было на момент аварии. Разрушение укрытия может привести к очень большим выбросам.



В марте 2004 года Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС. Выиграла тендер в 2007 году компания NOVARKA, совместное предприятие французских компаний Vinci Construction Grands Projets и BOUYGUES.



Сооружение арки началось в 2012 году, завершить планировали еще в 2017, но фактически завершили в 2019.





Строительство новой арки над разрушенным энергоблоком ЧАЭС, объект "Укрытие"

Коротко о трагедии в Чернобыле

26 апреля 1986 года в городе Припять в Киевской области случилась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва с последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ.

Сначала взрыв мощностью 300 Хиросим замалчивался властями СССР. И только после сообщений из других стран, что начали обнаруживать в атмосфере радиоактивные частицы, началась экстренная эвакуация. Из Киевской области эвакуировали около 130 тысяч человек.

Только по официальным данным, а в СССР их было принято преуменьшать, радиоактивное поражение получили более 600 тысяч человек. Негативное влияние на здоровье следующих поколений жителей Украины невозможно даже оценить.

Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Новый объект "Укрытие" (саркофаг над разрушенным реактором) в апреле 2019 года, как заявили в украинском правительстве, был готов на 99%.



Чернобыль в цифрах: инфографика 24 канала