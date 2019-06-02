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      Керівник МЗС Франції відвідав Чорнобиль та саркофаг на ЧАЕС

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      Міністр Ле Дріан біля об'єкту "Укриття"
      Міністр Ле Дріан біля об'єкту "Укриття" / twitter.com/isabelledumont

      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у рамках свого візиту до України відвідав Чорнобиль та об'єкт "Укриття" над четвертим енергоблоком Чорнобильського атомної електростанції. Відбулося це у суботу, 1 червня.

      Очільник французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан 1 червня відвідав Чорнобиль та побачив новий саркофаг, що накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. Про це написала у Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

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      "Міністр відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI", – написала дипломат.

      Що таке об'єкт "Укриття"? Це саркофаг у вигляді арки над зруйнованим реактором ЧАЕС. Старе укриття над енергоблоком поступово руйнується. Багато радіоактивних речовин ще всередині – до 95 % від тієї кількості, яка була на момент аварії. Руйнування укриття може привести до дуже великих викидів.

      У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Виграла тендер в 2007 році компанія NOVARKA, спільне підприємство французьких компаній Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES.

      Спорудження арки почалося 2012 року, завершити планували ще у 2017, але фактично завершили у 2019.

      Укриття
      Будівництво нової арки над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, об'єкт "Укриття"

      Коротко про трагедію в Чорнобилі

      26 квітня 1986 року в місті Прип'ять у Київській області трапилася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулося два теплових вибухи з подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. В повітря потрапила велика кількість радіоактивних речовин.

      Спочатку вибух потужністю 300 Хіросім замовчувався владою СРСР. І лише після повідомлень із інших країн, що почали виявляти в атмосфері радіоактивні частинки, розпочалася екстрена евакуація. З Київської області евакуювали близько 130 тисяч осіб.

      Тільки за офіційними даними, а в СРСР їх було заведено применшувати, радіоактивне ураження отримали понад 600 тисяч людей. Негативний вплив на здоров'я наступних поколінь мешканців України неможливо навіть оцінити.

      Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Новий об'єкт "Укриття" (саркофаг над зруйнованим реактором) у квітні 2019 року, як заявили в українському уряді, був готовий на 99%.

      Чорнобиль
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      Теги: Новини України Новини Франції Чорнобиль АЕС
      Джерело: 24 канал
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