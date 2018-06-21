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Руководитель "РИА Новости Украина" Вышинский хочет встретиться с российским консулом, – адвокат

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Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский / Фото из соцсетей

Арестованный в Украине главный редактор "РИА Новости-Украина", которого подозревают в госизмене, Кирилл Вышинский хочет встретиться с российским консулом. Соответствующее заявление с такой просьбой он написал еще 1 июня. Тогда же Вышинский написал заявление об отказе от украинского гражданства.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, передает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что Вышинский планирует передать следователю обращение с просьбой организовать встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Кирил Вышинский
Источник: 24 Канал
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