В частности, этот тезис имеет отношение к Германии, Франции и Италии. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
Интересно Шредер и Шольц стали "официантами" Путина, – политолог Давидюк
По его словам, кроме этого есть Польша, Румыния, страны Балтии, полностью поддерживающие позицию Байдена.
На государственном уровне определились "путин-ферштейнеры". Это три страны: Италия, Франция и Германия, привыкшие комфотно работать с Путиным. Они своей деятельностью на последней неделе, я думаю, вычеркнули себя из списка ведущих игроков будущей европейской системы безопасности,
– считает Пионтковский.
Он уверен, что на этих людей положиться нельзя. Публицист заметил, что эта позиция касается государственности, господствующего класса.
"Не хотят победы Украины"
"Та же Анналена Бербок (глава МИД Германии – 24 канал) на которую мы очень много надеялись, которой сочувствовали, которая сделала ряд очень сильных проукраинских заявлений, в частности во время визита в Киев. Я не вижу какого-либо конструктивного сопротивления с ее стороны у нее" позиции затягивания", – выразил свое мнение он.
Поэтому он считает, что "руководители Германии, Франции и Италии не хотят победы Украины в этой войне" в том определении, которое придерживается президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.