В частности, этот тезис имеет отношение к Германии, Франции и Италии. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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По его словам, кроме этого есть Польша, Румыния, страны Балтии, полностью поддерживающие позицию Байдена.

На государственном уровне определились "путин-ферштейнеры". Это три страны: Италия, Франция и Германия, привыкшие комфотно работать с Путиным. Они своей деятельностью на последней неделе, я думаю, вычеркнули себя из списка ведущих игроков будущей европейской системы безопасности,

– считает Пионтковский.

Он уверен, что на этих людей положиться нельзя. Публицист заметил, что эта позиция касается государственности, господствующего класса.

"Не хотят победы Украины"

"Та же Анналена Бербок (глава МИД Германии – 24 канал) на которую мы очень много надеялись, которой сочувствовали, которая сделала ряд очень сильных проукраинских заявлений, в частности во время визита в Киев. Я не вижу какого-либо конструктивного сопротивления с ее стороны у нее" позиции затягивания", – выразил свое мнение он.

Справка. Речь идет о заявлении Бербок в Киеве о том, что Берлин также намерен в дальнейшем поставить украинским войскам танки и гаубицы. Их планируют предоставить в июле 2022 года. Публицист считает, что это слишком поздно, поскольку помощь поступила уже даже из Австралии.



Хотя в комитете по обороне Бундестага недовольны темпами поставки оружия в Украину и предлагают назначить специального координатора, заявила глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Также сообщалось, что Германия предоставит новую бюджетную поддержку Украине. В частности, для нашей страны будет выделено примерно миллиард евро в рамках этой программы.

Поэтому он считает, что "руководители Германии, Франции и Италии не хотят победы Украины в этой войне" в том определении, которое придерживается президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.

Полностью интервью Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео