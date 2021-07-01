По сведениям СМИ, за короткие сроки из городского бюджета Каменского на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен. Речь идет о фирмах "Строительная компания "Билдинг Буд" и "Буд-Рем Сервис", оформленных на Александра Лисовца.

Эти компании выигрывали все крупные подряды по ремонту городской инфраструктуры – и по реконструкции сквера, и по укладке брусчатки, и строительству стадиона. Уставной капитал этих фирм составил всего 500-1000 гривен, и были они созданы буквально накануне начала реконструкций,

– рассказало издание.

При этом работы выполнялись некачественно, а внимание полиции привлек тот факт, что во время ремонта в одном из городских скверов в акты выполненных работ вносились ложные сведения. Субподрядчиками, которые поставляли стройматериалы для работ, стали предприятия членов партии "Бджола", которую возглавляет мэр Каменского Андрей Белоусов.

Как сообщили журналисты, одну из схем Белоусов мог использовать для личного обогащения. Горсовет одобрил передачу земли в центре города фирме предпринимателя Даниила Хомухи. Примечательно, что учредителями одной из компаний бизнесмена являются жена мэра Анастасия и его кум Александр Иванов.

СМИ сообщили также, что за последнее время ООО "Аварийная служба города" выиграло тендеры на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения общей стоимостью близко 18 млн грн. Однако работы не выполнялись.

"Белоусов рассказывал о том, что муниципальная структура выполнила 12 тысяч заявок. Судя по всему, фальшивые заявки в мэрии прикрывали такими же фальшивыми актами выполненных работ. В итоге уже по 10 адресам из данного списка открыты уголовные производства по ст. 364 и 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – отметило издание.

По другим фактам нарушений полиция также начала расследования.

Не возникает сомнений, что если копнуть глубже, то найдутся и новые случаи, когда нынешние власти города грабят своих же земляков и постоянно улучшают свое благосостояние,

– резюмировало СМИ.

Ранее сообщалось, что мэр Белоусов способствовал появлению в Каменском незаконной свалки твердых бытовых отходов.