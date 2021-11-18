По информации правоохранителей, мужчина вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель администрации оккупантов.

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На Волыни руководитель шахты работал на боевиков

Оперативники установили, что один из действующих руководителей шахты на Волыни в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.

В 2018 году его назначили на руководящую должность одной из шахт ГП "Волыньуголь".

Злоумышленник вел бизнес на оккупированных территориях

Чиновник наладил канал торговли продуктами в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018 -2019 годов он заплатил почти 100 тысяч гривен "налогов" в бюджет террористов.

Досудебное расследование завершили

Следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве. Руководителю шахты госпредприятия инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом уже передали в суд.