За інформацією правоохоронців, чоловік вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець адміністрації окупантів.

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На Волині керівник шахти працював на бойовиків

Оперативники встановили, що один із чинних керівників шахти на Волині у минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань.

У 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП "Волиньвугілля".

Зловмисник вів бізнес на окупованих територіях

Посадовець налагодив канал торгівлі продуктами в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018 –2019 років він сплатив майже 100 тисяч гривень "податків" до бюджету терористів.

Досудове розслідування завершили

Слідчі СБУ у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Керівнику шахти держпідприємства інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом вже передали до суду.