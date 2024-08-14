Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении. В общей сложности речь идет о 61,7 миллиона гривен.

В 2020-2023 годах он в должности руководителя Донецкой областной государственной администрации стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля. Все имущество должностное лицо зарегистрировало на родственников своей жены.

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Информации о приобретенном имуществе в декларациях нет

В НАБУ сообщили, что речь идет о 7 квартирах в Киеве и Ужгороде. Их общая площадь – 688,5 квадратных метров.

Также Кириленко приобрел дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров, 2 гаражных бокса, 6 паркомест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров и автомобиль ВМW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами должностного лица и его жены составила 56,2 миллиона гривен,

– добавили в НАБУ.

Подозреваемый также не указал свое приобретенное имущество в декларациях за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Добавим, что впервые о возможном незаконном обогащении Кириленко стало известно из расследования "Схем", в котором говорится, что семья Кириленко не владела никаким бизнесом и за последние 25 лет не имела официальных доходов, позволяющих приобрести все указанное имущество.

В Центре противодействия коррупции также отметили, что даже после этого журналистского расследования Кириленко находился в составе делегации, которая вела переговоры о вступлении Украины в ЕС.