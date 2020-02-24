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      Руководителю оккупации Севастополя сообщили о подозрении: что о нем известно

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      Рослякову, який командував захопленням корабля "Хмельницький" і "самообороною Севастополя", повідомили про підозру / колаж 24 каналу

      Прокуратура вместе с полицией АР Крым сообщила о подозрении бывшему руководителю боевиков "самообороны Севастополя", которые помогали российским военным захватывать Крым. Речь идет о бывшем российском военном Олеге Рослякове.

      В 2014 году, будучи руководителем севастопольских боевиков, Росляков контролировал работу пеших патрулей и самовольно построенных блокпостов на территории города, сообщает полиция.

      Важно! Для этого и нужна вода: Россия хочет превратить Крым в наркотическое гетто

      Олега Рослякова обвиняют по статье о создании незаконных военизированных или вооруженных формирований. За это ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

      Кто такой Росляков и как он помог России захватить Крым

      До незаконной аннексии полуострова Олег Росляков (67 лет) был российским военным Черноморского флота России, который базировался в Севастополе. Несмотря на то, что он был военным другого государства, у него было и украинское гражданство.

      Когда регулярные российские войска вторглись в Крым в феврале 2014 года, Росляков под командованием Генштаба России создал так называемую "самооборону Севастополя" – незаконное формирование вооруженных боевиков, которые помогали оккупировать Крым российским военным.

      Пожалуй, самым ярким моментом его службы оккупантам был захват украинского корвета "Хмельницкий". Именно Олег Росляков тогда командовал военной операцией российских войск без опознавательных знаков.

      К слову: Захваченный Россией военный корабль "Черкассы" нашли в Севастополе: фотодоказательство

      После жалкой попытки России "легализовать" аннексию украинской территории путем так называемого "референдума", который проходил под дулами автоматов, оккупанты назначили Рослякова так называемым заместителем так называемого губернатора Севастополя.

      Впоследствии его даже называли одним из трех кандидатов на пост "губернатора", но он якобы самостоятельно снял свою кандидатуру, а на этом его служба оккупантам закончилась. Потому что предателей не любит никто.

      Олег Росляков: смотрите фото

      Захват корвета "Хмельницкий": коротко

      "Хмельницкий" – малый противолодочный корабль, а впоследствии – корвет Военно-морских сил ВСУ. Интересно, что о нем впервые заговорили уже после распада Советского Союза. Тогда весь личный состав принял присягу Украине, а его капитан-лейтенант Комисаров хотел служить России, из-за чего стал едва ли не национальным героем в соседнем государстве.

      Впрочем во время раздела Черноморского флота СССР корабль таки передали Украине, но в небоеготовном состоянии. После долгих лет ремонта он в 2011 году впервые вышел на обучение вместе с русскими, а менее чем через три года те захватили его во время аннексии Крыма.

      Захват корвета "Хмельницкий": смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Новости России Водный транспорт Новости Севастополя Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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