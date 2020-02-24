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      Керівнику окупації Севастополя повідомили про підозру: що про нього відомо

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      Рослякову, який командував захопленням корабля "Хмельницький" і "самообороною Севастополя", повідомили про підозру / колаж 24 каналу

      Прокуратура разом з поліцією АР Крим повідомила про підозру колишньому керівнику бойовиків "самооборони Севастополя", які допомагали російським військовим захоплювати Крим. Мовиться про колишнього російського військового Олега Рослякова.

      У 2014 році, будучи керівником севастопольських бойовиків, Росляков контролював роботу піших патрулів та самовільно збудованих блокпостів на території міста, повідомляє поліція.

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      Олега Рослякова звинувачують за статтею про створення незаконних воєнізованих або збройних формувань. За це йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

      Хто такий Росляков і як він допоміг Росії захопити Крим

      До незаконної анексії півострова Олег Росляков (67 років) був російським військовим Чорноморського флоту Росії, який базувався у Севастополі. Попри те, що він був військовим іншої держави, у нього було і українське громадянство.

      Коли регулярні російські війська вторглися у Крим в лютому 2014 року, Росляков під командуванням Генштабу Росії створив так звану "самооборону Севастополя" – незаконне формування озброєних бойовиків, які допомагали окуповувати Крим російським військовим.

      Мабуть, найяскравішим моментом його служби окупантам було захоплення українського корвета "Хмельницького". Саме Олег Росляков тоді командував військовою операцією російських військ без розпізнавальних знаків.

      До слова: Захоплений Росією військовий корабель "Черкаси" знайшли в Севастополі: фотодоказ

      Після жалюгідної спроби Росії "легалізувати" анексію української території шляхом так званого "референдума", що проходив під дулами автоматів, окупанти призначили Рослякова так званим заступником так званого губернатора Севастополя.

      Згодом його навіть називали одним з трьох кандидатів на пост цілого "губернатора", але він буцімто самостійно зняв свою кандидатуру, а на цьому його служба окупантам закінчилася. Бо зрадників не любить ніхто.

      Олег Росляков: дивіться фото

      Захоплення корвета "Хмельницького": коротко

      "Хмельницький" – малий протичовновий корабель, а згодом – корвет Військово-морських сил ЗСУ. Цікаво, що про нього вперше заговорили вже після розпаду Радянського Союзу. Тоді увесь особовий склад склав присягу Україні, а його капітан лейтенант Комісаров хотів служити Росії, через що став ледь не національним героєм у сусідній державі.

      Втім під час розподілу Чорноморського флоту СРСР корабель таки передали Україні, але у небоєготовному стані. Після довгих років ремонту він у 2011 році вперше вийшов на навчання разом з росіянами, а менш як за три роки ті захопили його під час анексії Криму.

      Захоплення корвета "Хмельницький": дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Новини Севастополя Новини Криму Анексія Криму Новини України Новини політики
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