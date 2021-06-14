Для этого, как он заявил, существует решение политического совета партии. Притула отметил, что так исключали многих людей, особенно в последние несколько месяцев.
Внимание Ежедневно происходят вещи, которые делают "Голос" токсичным, – Притула выходе из партии
Однако, по его словам, о точном количестве надо спрашивать у руководства партии. Впрочем, такие "зачистки" происходили.
За последние несколько месяцев происходили "зачистки" территории. Были попытки обезглавить несколько областных организаций,
– заявил Притула.
В частности, говорится о таких центрах:
- Днепропетровский;
- Херсонский;
- Черновецкий.
Как отметил шоумен, руководителей сместили, а на их место дали своих "фунтов".
"Например, Черновицкой облорганизацией поставили руководить помощника Киры Рудик, который, не знаю, видел ли Черновцы воочию", – пояснил он.
По мнению Притулы, это демонстрирует то состояние дел, с которым большинство партийцев мириться не хочет. И поэтому его выход из "Голоса" будет не единичным явлением.
Раскол "Голоса": что известно
- Сергей Притула 7 июня 2021 года сообщил, что выходит из партии "Голос". Политик подчеркнул, что областные и городские центры не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства.
- Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил "Украинской правде" о том, что по меньшей мере 10 парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции. Они объясняют это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.