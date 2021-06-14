Для этого, как он заявил, существует решение политического совета партии. Притула отметил, что так исключали многих людей, особенно в последние несколько месяцев.

Внимание Ежедневно происходят вещи, которые делают "Голос" токсичным, – Притула выходе из партии

Однако, по его словам, о точном количестве надо спрашивать у руководства партии. Впрочем, такие "зачистки" происходили.

За последние несколько месяцев происходили "зачистки" территории. Были попытки обезглавить несколько областных организаций,

– заявил Притула.

В частности, говорится о таких центрах:

Днепропетровский;

Херсонский;

Черновецкий.

Как отметил шоумен, руководителей сместили, а на их место дали своих "фунтов".

"Например, Черновицкой облорганизацией поставили руководить помощника Киры Рудик, который, не знаю, видел ли Черновцы воочию", – пояснил он.

По мнению Притулы, это демонстрирует то состояние дел, с которым большинство партийцев мириться не хочет. И поэтому его выход из "Голоса" будет не единичным явлением.

Раскол "Голоса": что известно