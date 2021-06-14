Для цього, як він заявив, існує рішення політичної ради партії. Притула зазначив, що так виключали багато людей, особливо в останні кілька місяців.

Увага Щодня відбуваються речі, які роблять "Голос" токсичним, – Притула вихід з партії

Однак, за його словами, про точну кількість треба запитувати в керівництва партії. Втім, такі "зачистки" відбувались.

За останні кілька місяців відбувалися "зачистки" території. Були спроби обезголовити кілька обласних організацій,

– заявив Притула.

Зокрема, мовиться про такі осередки:

Дніпропетровський;

Херсонський;

Чернівецький.

Як зазначив шоумен, керівників змістили, а на їхнє місце дали своїх "фунтів".

"Наприклад, Чернівецькою облорганізацією поставили керувати помічника Кіри Рудик, який, не знаю, чи бачив Чернівці на власні очі", – пояснив він.

На думку Притули, це демонструє той стан справ, із яким більшість партійців миритися не хоче. І тому його вихід із "Голосу" буде не поодиноким явищем.

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