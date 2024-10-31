Экс-премьер-министр Грузии и глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили ведет странную политику, разворачивая Грузию в сторону России. Его бывший советник и грузинский политолог Гиа Хухашвили рассказал 24 Каналу, что Иванишвили имеет основную задачу – защита собственной безопасности и благосостояния.

Смотрите также "Состоялись "российские выборы": президент Грузии не признает результаты и призывает к митингу

Влияние Иванишвили на ситуацию в Грузии

Гиа Хухашвили отметил, что руководитель партии, которая руководит в Грузии, не имеет системы ценностей. Он с легкостью может поддерживать или страны НАТО, или же Россию. Иванишвили определяет свою риторику в зависимости от того, что ему выгодно в разных обстоятельствах.

Он допускает ошибки, несмотря на то, что хороший тактик. Оказалось, что Иванишвили плохой стратег. Его ошибка заключается в том, что после начала войны в Украине, он подумал, что Россия очень быстро захватит ее территории. Из-за этого политик начал заявлять о лояльности к Москве,

– сказал политолог.

Ошибочный анализ экс-премьер-министра Грузии привел к тому, что теперь он боится всех: Владимира Путина и Запад. Гиа Хухашвили предположил, что Иванишвили считает единственной своей защитой власть.

Обратите внимание! На парламентских выборах 26 октября 2024 года в Грузии победу одержала партия "Грузинская мечта", однако оппозиция отказалась признавать результаты, ссылаясь на антидемократические условия выборов. Международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях: запугивание избирателей, давление на госслужащих и ограничение деятельности оппозиции.

Серьезное влияние России

Грузинский политолог подчеркнул, что все законы, которые принимают в Грузии происходят под влиянием России. Кремль пытается контролировать каждый сегмент общественно-политической жизни там.

Правительство Грузии ущемляет права общества, уменьшает влияние независимых медиа – это все напоминает то, что много лет происходит в России.

Я надеюсь, что такой вариант не пройдет и грузины начнут действовать (против российских сил – 24 Канал). Процесс сложный, но я уверен, что все будет хорошо,

– высказался Гиа Хухашвили.