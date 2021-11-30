Этим фактом сразу же заинтересовались работники Государственного бюро расследований.

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Расследование установило, что заоблачные премии себе назначали председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Так, чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году.

Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции,

– констатировали в ГБР.

Учтя материалы ГБР, НАПК составило протоколы об административных правонарушения против должностных лиц по статье о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Сейчас протоколы направлены на рассмотрение суда.

Теперь должностным лицам грозит наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 – 6800 гривен.

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Заметим, что летом на Ровенщине суд оштрафовал директора школы, которая премировала себя девять раз. Также женщина получала надбавки за напряженность работы. Общая сумма премий и надбавок составила почти 50 тысяч гривен.