Цим фактом одразу ж зацікавилися працівники Державного бюро розслідувань.

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Розслідування встановило, що захмарні премії собі призначали голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так, високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році.

Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не проінформували про це у встановленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції,

– констатували у ДБР.

Врахувавши матеріали ДБР, НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення проти службових осіб за статтею про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Наразі протоколи направлені на розгляд суду.

Тепер посадовцям загрожує накладення штрафу у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 – 6800 гривень.

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Зауважимо, що влітку на Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе дев'ять разів. Також жінка отримувала надбавки за напруженість роботи. Загальна сума премій та надбавок склала майже 50 тисяч гривень.