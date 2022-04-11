На заседании Совета Безопасности ООН Сергей Кислица провел параллели между россиянами и нацистами во время Второй мировой войны. Зверства российской армии против мирных украинцев шокировали весь мир.

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Россияне получили разрешение убивать всех украинцев

Представитель Украины заявил – Россия проводит политику нацистов и собирается истребить целый народ.

Российским солдатам руководство разрешило убивать всех, кто считает себя украинцем,

– сообщил Кислица.

Также он сообщил Совету Безопасности о мобильных крематориях в Мариуполе, с помощью которых россияне стремятся скрыть свои преступления.

Опять же, легко прослеживаются исторические ассоциации,

– добавил Кислица.

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