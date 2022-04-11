На засіданні Ради Безпеки ООН Сергій Кислиця провів паралелі між росіянами та нацистами під час Другої світової війни. Звірства російської армії проти мирних українців шокували увесь світ.

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Росіяни отримали дозвіл вбивати всіх українців

Представник України заявив – Росія проводить політику нацистів та збирається винищити цілий народ.

Російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем,

– повідомив Кислиця.

Тако він повідомив Раду Безпеки про мобільні крематорії у Маріуполі, за допомогою яких росіяни прагнуть приховати свої злочини.

Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації,

– додав Кислиця.

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