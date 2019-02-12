Руководство ЕС похоже на советское Политбюро в момент распада СССР, – Сорос

Евросоюз сейчас переживает "революционный момент". Если его граждане и политики не проснутся и не встанут на защиту ценностей, которые были фундаментом при создании ЕС, то последний может понести судьбу Советского Союза.

Известный финансист и общественный деятель Джордж Сорос убежден, что Евросоюз вскоре ждет настоящее испытание – майские выборы в Европарламент, – когда "антиевропейские силы" могут значительно усилить свои позиции. Об этом говорится в его блоге на Project Syndicate.

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Основные проблемы, по мнению Сороса, которые дестабилизируют ЕС:

устаревшая партийная система, присущая большинству европейских стран;

нехватка юридических инструментов, с помощью которых вводились бы в определенной степени санкции к странам, нарушающим принципы Евросоюза.

Иллюстрацией нежизнеспособности действующих партийных систем в Европе эксперт называет рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии" и раскол внутри как консерваторов, так и лейбористов в Великобритании, из-за чего ситуация с Brexit зашла фактически в тупик.

Нынешнее руководство ЕС похоже на советское Политбюро в момент распада СССР, которое продолжало выпускать указы так, как будто они еще актуальны. Для того, чтобы защитить Европу от врагов – как внутренних, так и внешних, – надо признать размах угрозы, который они представляют. Это первый шаг. Второй – разбудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его на защиту ценностей ЕС. В противном случае, мечта о единой Европе может стать кошмаром XXI века,

– подчеркнул Сорос.